Supermedia dei sondaggi politici: calano i 5 Stelle e frena l’ascesa di FdI

Lo scontro Conte-Grillo porta il Movimento 5 Stelle a calare di mezzo punto in due settimane

Le vicende interne al Movimento 5 Stelle delle ultime settimane iniziano a riflettersi nelle intenzioni di voto: nella Supermedia YouTrend per Agi aggiornata all’8 luglio, infatti, il Movimento perderebbbe mezzo punto rispetto a due settimane prima, scendendo al 15,7%. Al primo posto ci sarebbe sempre la Lega (20,6%), mentre Fratelli d’Italia sembrerebbe conoscere una battuta d’arresto, scendendo al di sotto del 20% (19,8%). Sempre terzo sarebbe il Partito Democratico, in lieve crescita al 19,4%. Per il resto, a parte Forza Italia al 7,9%, tutti gli altri partiti sarebbero al di sotto del 4%.

Aggreghiamo ora queste percentuali dei partiti in base agli attuali schieramenti parlamentari: le forze politiche che sostengono il Governo Draghi totalizzerebbero il 73,2% dei consensi, una percentuale davvero molto alta anche se in calo rispetto al 78,6% di cinque mesi fa. Gli azionisti principali di questa maggioranza sarebbero i giallo-rossi (37%) e il centrodestra senza FdI (29,2%), mentre si fermerebbe a 7 punti il polo centrista-liberale composto da Italia Viva, +Europa e Azione.