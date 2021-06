Supermedia dei sondaggi politici: mezzo punto separa Lega e FdI

Il Carroccio perde un punto in due settimane, mentre il partito di Giorgia Meloni cresce di 7 decimi

La Supermedia YouTrend per Agi aggiornata al 24 giugno mostra un calo di un punto esatto in due settimane per la Lega, ora al 20,5%. Solo mezzo punto separa pertanto il partito di Matteo Salvini da Fratelli d’Italia, che è invece in crescita al 20%. A seguire troviamo il Partito Democratico con il 19,1%, mentre continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, sceso al 16,2%. A pesare sul dato della Lega è stata probabilmente la discussione delle ultime settimane sulla federazione di centrodestra, che ha rimesso Forza Italia al centro della scena: si spiega così il dato del partito di Berlusconi, in crescita dello 0,8%. Sotto il 4% tutti i restanti partiti.

Le forze che sostengono la maggioranza Draghi raccoglierebbero quindi in totale il 73,4% dei consensi, con i giallorossi al 37,1% e il centrodestra senza FdI al 29,4%. Varrebbe il 7%, invece, il polo centrista-liberale composto da Italia Viva, Azione e +Europa.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 10 al 23 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 24 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.