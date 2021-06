Politica & Social: verso il voto

Anche questa settimana torna l’osservatorio YouTrend per RaiNews sulla comunicazione social dei principali leader politici italiani

Questa nuova settimana di Politica & Social, la nostra analisi per RaiNews della comunicazione sui social media dei principali leader politici italiani, è stata sicuramente caratterizzata dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Carlo Calenda, per ovvi motivi, è stato il politico più attivo all’interno della categoria, ma anche gli altri leader hanno pubblicato diversi contenuti su un appuntamento elettorale che toccherà molte grandi città. Giuseppe Conte, come Luigi Di Maio, è stato in visita a Napoli, scegliendo questa location per la sua nuova discesa in campo come leader del Movimento 5 Stelle. Tanti contenuti tra le persone e con un taglio “pop”, come dimostra il suo post con più interazioni. Per Enrico Letta e il Partito Democratico è stata invece la settimana di Torino, con il risultato delle elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco. Il centrodestra, invece, ha continuato a puntare principalmente su Roma, con l’inizio della campagna elettorale di Enrico Michetti e Simonetta Matone.

Meno tasse per tutti

Come al solito, si è parlato molto anche di economia, con un focus particolare, ancora una volta, sulle tasse. Questa settimana però non è stato Enrico Letta a spingere sull’argomento, ma Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, oltre a ribadire la sua contrarietà a patrimoniali e tasse di successione, ha presentato una nuova riforma del fisco: si tratta di uno dei temi che più ha contraddistinto la storia politica e l’immaginario del leader di centrodestra.

Anche Luigi Di Maio è stato particolarmente attivo con una comunicazione rivolta principalmente al ceto medio, caratterizzata da un focus sull’export e sul made in Italy. Tra i cinque politici che hanno parlato di più di temi economici compare anche Matteo Salvini, che ritorna su messaggi che ben conosciamo, come la sospensione delle cartelle di Equitalia e gli attacchi sulle assegnazioni dubbie del reddito di cittadinanza.

L’immigrazione

Giorgia Meloni, invece, si differenzia dai due alleati di centrodestra puntando sull’immigrazione, un argomento che in generale non è stato tra i più frequenti, ma che ha prodotto una forte polarizzazione. Continuano gli stessi attacchi alla sinistra che abbiamo potuto osservare nella settimana scorsa.

Siamo ormai abituati a una costante dialettica che i leader della Lega e di Fratelli d’Italia utilizzano verso Enrico Letta, soprattutto su questi temi (e sulla tassa di successione). Una novità, però, è la risposta del Segretario del PD, che negli ultimi giorni ha risposto ricondividendo un meme pubblicato da Giorgia Meloni. Una scelta forte e a doppio taglio: se da un lato, infatti, l’intento è stato chiaramente quello di ribaltare gli attacchi ricevuti, il rischio è di aver rafforzato, anche tra i propri fan, i frame dell’avversario.

Notti magiche

Questa è stata anche la settimana degli Europei di calcio. Tutti i leader sono intervenuti commentando le gesta della nazionale italiana e il ritorno alla normalità simboleggiato anche dalla presenza del pubblico negli stadi. Ma all’interno di questa cornice, sono stati condivisi diversi post anche su Christian Eriksen, che durante una partita della sua Danimarca ha accusato un grave malore facendo temere per la sua vita. È interessante come sia per Giorgia Meloni che per Matteo Salvini i post di auguri per lo sportivo siano stati quelli con più interazioni.

Temi secondari?

Tra i contenuti meno frequenti si possono osservare comunque delle dinamiche interessanti. Sulla salute, ad esempio, si conferma un trend discendente, ma si registra un acceso dibattito (soprattutto nel centrodestra) sulla vaccinazione dei più giovani e sulle linee guida per il vaccino AstraZeneca. Si è guardato un po’ anche fuori dai confini nazionali, commentando le vicende europee e il G7, come fatto ad esempio nel post con più interazioni di Matteo Renzi, ma soprattutto parlando di Patrick Zaki, che ha compiuto in carcere 30 anni.

I fan dei politici

Tra agende che cambiano, temi in discesa e in salita, per i fan delle pagine Facebook si conferma anche questa settimana il solito trend con una crescita delle pagine di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Enrico Letta, e una perdita di like per Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.