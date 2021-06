Supermedia dei sondaggi politici: Lega al 21,5%, 2,2 punti davanti a FdI

FdI guadagna 0,3 punti rispetto a due settimane fa e ha ora un vantaggio di mezzo punto sul PD

Nella Supermedia dei sondaggi politici aggiornata al 10 giugno, elaborata da YouTrend per Agi, la Lega è ancora stabile al 21,5% per la quarta settimana di fila. A seguire troviamo FdI al 19,3% e il PD al 18,8%, poi il Movimento 5 Stelle al 16,4%, in calo di mezzo punto rispetto a due settimane fa. Forza Italia sarebbe invece al 7,2%, mentre tutte le restanti forze politiche non supererebbero il 3%.

Le forze che sostengono il Governo Draghi totalizzerebbero dunque il 74,1% dei consensi: la componente giallo-rossa della maggioranza sarebbe quella con il maggior peso (36,8%), mentre il centrodestra “di Governo” si fermerebbe al 30,2% e l’area centrista liberale (Azione, IV, +Europa) al 7,1%.