Supermedia dei sondaggi politici: FdI al 19,4%, a -2 punti dalla Lega

Nuova percentuale record per il partito di Giorgia Meloni. In calo sia PD che M5S, stabile la Lega.

Prosegue l’ascesa di Fratelli d’Italia: la Supermedia YouTrend per Agi aggiornata al 3 giugno stima il partito di Giorgia Meloni al 19,4%, in crescita di 0,7 punti rispetto a due settimane fa e circa 2 punti al di sotto della Lega di Matteo Salvini, stabile al 21,5%. PD (18,8%) e Movimento 5 Stelle (16,4%) sarebbero rispettivamente terzo e quarto partito, e sarebbero entrambi in calo rispetto a due settimane fa (-0,3 punti per il primo, – 0,8 per il secondo). Più indietro troviamo Forza Italia al 7,3% (-0,2 punti), mentre tutti gli altri partiti sarebbero al di sotto del 3%.

Le forze che sostengono il governo Draghi totalizzerebbero il 73,6% dei consensi, esattamente 5 punti in meno rispetto a quanto rilevato alla nascita dell’Esecutivo sempre dalla nostra Supermedia. All’interno della maggioranza di governo, in ogni caso, la componente giallo-rossa (36,8%) varrebbe più di quella di centrodestra (29,9%), mentre la somma di Azione, IV e +Europa si fermerebbe al 6,9%.