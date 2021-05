Supermedia dei sondaggi politici: FdI a -0,4 punti dal PD

Prosegue il calo della Lega di Matteo Salvini, mentre il partito di Giorgia Meloni si appresta a sorpassare il PD. M5S in recupero.

Nell’ultima Supermedia YouTrend per Agi dei sondaggi politici proseguono i trend degli scorsi mesi. La Lega di Matteo Salvini avrebbe il 21,5% dei consensi, in calo di 3 punti rispetto a due settimane fa. Stesso calo per il PD, che col 19,4% ormai percepisce sempre più il fiato sul collo di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni sarebbe infatti in crescita al 18,7%, stabilendo anche questa settimana una nuova percentuale record e piazzandosi appena 4 decimali al di sotto dei Dem.

A chiudere il poker dei partiti principali sarebbe sempre il Movimento 5 Stelle, che col 17,2% sarebbe in crescita di 0,8 punti rispetto a due settimane fa.

Più indietro troviamo Forza Italia al 7,5% e Azione di Carlo Calenda al 3,1%, entrambi in calo di 0,1 punti. Sotto il 3% tutti gli altri partiti.

I partiti che sostengono il Governo Draghi totalizzerebbero quindi il 74,9% dei consensi, un dato in crescita di mezzo punto rispetto a due settimane fa ma comunque in calo rispetto al 78,6% registrato all’insediamento di questo Governo.

Nella maggioranza attuale la componente più rilevante continuerebbe a essere quella giallo-rossa col 37,9%, mentre il centrodestra sarebbe in calo al 29,9% e il polo centrista liberale composto da Azione, IV e +Europa sarebbe al 7%.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 6 al 19 maggio dagli istituti Demos, EMG, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 20 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.