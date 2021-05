Supermedia dei sondaggi politici: ai minimi la distanza tra Lega e FdI (3,4 punti)

Il Carroccio scenderebbe per la prima volta in 3 anni sotto il 22%, mentre Fratelli d’Italia toccherebbe un nuovo record: 18,4%

Nell’ultima Supermedia YouTrend per Agi la Lega scenderebbe al di sotto del 22% per la prima volta negli ultimi 3 anni: il partito di Matteo Salvini avrebbe infatti il 21,8% dei consensi, risultando in calo di mezzo punto rispetto a due settimane fa. A seguire troviamo il Partito Democratico al 19,4% (in crescita di 6 decimali) e poi Fratelli d’Italia a una nuova percentuale record: 18,4% (+0,5 punti su base bisettimanale). Chiudono il quadro dei partiti principali il Movimento 5 Stelle, in calo di mezzo punto al 16,4%, e Forza Italia, stabile al 7,6%.

Facendo la somma di queste percentuali, scopriamo che le forze politiche che sostengono il Governo Draghi totalizzerebbero il 74,4% dei consensi: una percentuale molto elevata, anche se in calo di 4 punti rispetto a febbraio, quando l’attuale Esecutivo muoveva i primi passi. La componente giallo-rossa della maggioranza (37,2%) continuerebbe in ogni caso a essere più rilevante rispetto a quella del centrodestra “di Governo” (30,2%).