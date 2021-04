Supermedia dei sondaggi politici, 29 aprile: cala l’area di governo, mentre cresce FdI

Appena 5,6 punti separano il primo partito (la Lega) dal quarto (il Movimento 5 Stelle)

Come si sta riflettendo il dibattito politico sulle intenzioni di voto degli italiani? La Supermedia YouTrend per Agi sembra confermare le tendenze delle scorse settimane: la Lega è prima col 22,3% e il PD secondo al 18,9%, con variazioni trascurabili rispetto a due settimane fa (nell’ordine di un decimo di punto). A seguire troviamo Fratelli d’Italia al 17,7% (+0,3 punti) e il Movimento 5 Stelle al 16,7% (-0,3 punti), poi più indietro Forza Italia al 7,6%. Tutti gli altri partiti, infine, si piazzano al di sotto dei 4 punti percentuali: si segnala in particolare Italia Viva, che arretra di 0,6 punti rispetto a due settimane fa.

Le forze che sostengono la maggioranza Draghi raccolgono quindi in totale il 74,9% dei consensi, con i giallorossi al 36,9% e il centrodestra senza FdI al 31%. Vale il 7%, invece, il polo centrista-liberale composto da Italia Viva, Azione e +Europa.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 15 al 28 aprile dagli istituti Demopolis, EMG, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 29 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.