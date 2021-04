Supermedia dei sondaggi politici, 22 aprile: Lega e FdI mai così vicini nei sondaggi

A oggi 4,3 punti separerebbero il partito di Matteo Salvini da quello di Giorgia Meloni, che toccherebbe una nuova percentuale record: 17,9%.

Il fatto di essere l’unica forza principale all’opposizione del governo Draghi sembra giovare al consenso di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni, nell’ultima Supermedia YouTrend per Agi, crescerebbe di 7 decimi rispetto a 2 settimane fa, toccando una nuova percentuale record del 17,9%. La Lega, al contrario, perderebbe 0,7 punti e scivolerebbe al 22,2%.

In mezzo ai partiti di Salvini e Meloni ci sarebbe il Partito Democratico, in lieve crescita (+0,2 punti) al 18,8%, mentre il Movimento 5 Stelle (-0,1 punti) sarebbe al 16,9%. Tutti gli altri partiti, con l’eccezione di Forza Italia al 7,6%, sarebbero al di sotto del 4%.

I partiti che sostengono il governo Draghi, dunque, totalizzerebbero il 75,1% dei consensi, cioè 3,5 punti in meno rispetto alla nascita dell’Esecutivo due mesi fa. Nella maggioranza, l’area giallo-rossa continuerebbe in ogni caso a contare di più rispetto al centrodestra (37% vs 31,1%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dall’8 al 21 aprile dagli istituti Demopolis, EMG, Noto, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 22 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.