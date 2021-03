Supermedia dei sondaggi politici, 11 marzo: PD, FdI e M5S tutti tra il 16 e il 18%

Balzo in avanti del Movimento 5 Stelle, che in 2 settimane recupera quasi 2 punti. Al contempo cala di 1,5 punti il PD.

Movimenti molto significativi nella Supermedia YouTrend per Agi. Rispetto a due settimane fa, spicca il balzo in avanti del Movimento 5 Stelle, che recupera quasi 2 punti, mentre allo stesso tempo il PD registra un calo di 1,5 punti. Dietro alla Lega, sempre prima al 23,3%, ci sono dunque tre partiti molto vicini a livello di consensi in questo momento: PD (17,6%), FdI (16,9%) e M5S (16,2%). Più indietro troviamo Forza Italia, stabile all’8,2%, e poi sotto il 4% tutti gli altri partiti.

Se sommiamo queste percentuali di lista sulla base degli attuali equilibri parliamentari, notiamo come le forze che sostengono il Governo Draghi raggiungerebbero il 78,5% dei consensi: la componente prevalente della nuova maggioranza sarebbe quella giallorossa (37,3%), davanti di 4,5 punti a quella di centrodestra (32,8%).

[Leggi l’analisi completa su Agi]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 25 febbraio al 10 marzo dagli istituti Demopolis, EMG, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 11 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.