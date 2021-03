YouSanremo, la nostra competizione

Ecco la nostra gara – parallela a quella ufficiale – per stabilire il vincitore (e non solo) del 71o Festival della canzone italiana

Oggi, martedì 2 marzo, comincia il 71° Festival di Sanremo. Ieri vi abbiamo illustrato per filo e per segno come funziona il sistema elettorale di questa edizione, ma oggi facciamo un passo in più. A fianco della competizione ufficiale, infatti, abbiamo deciso di proporre un contest YouTrend aperto a chi ci segue, per determinare il vincitore della categoria Campioni!

Ecco come funzionerà il sistema elettorale del nostro contest: ogni sera, intorno alle 21.00 (prima dell’inizio della diretta su Rai 1) verrà condiviso sui nostri canali social un Google Form che raccoglierà le risposte fino a che non si saranno esibiti tutti gli artisti.

In ciascuna delle prime due serate, ossia martedì e mercoledì, si esibiranno 13 cantanti: vi chiederemo di stabilire, per ognuna delle due, le vostre 3 canzoni preferite , mettendole in ordine dalla prima alla terza (un po’ come il sistema elettorale australiano che 3 anni fa vinse la nostra Elections League ™ ).

Nella terza serata, giovedì, tutti i 26 cantanti in gara non si presenteranno con la propria canzone, ma con una cover di una canzone d'autore della storia musicale italiana, e per l'occasione potranno essere accompagnati da un ospite con cui duettare. In questa serata vi chiederemo quali sono le vostre 5 cover preferite (anche questa volta in ordine, dalla prima alla quinta).

(anche questa volta in ordine, dalla prima alla quinta). Nella quarta serata (venerdì) tutti i 26 cantanti si ripresenteranno col proprio inedito sanremese, già cantato nelle prime due serate. Anche questa volta, vi chiederemo quali sono le vostre 5 canzoni preferite.

Sempre nella quarta serata, chiederemo a un piccolo panel di esponenti politici e cronisti parlamentari, che abbiamo ribattezzato “Transatlantico”, di scegliere le 5 canzoni migliori. Del resto, Sanremo e politica negli anni scorsi sono sempre andati di pari passo, dunque perché non dovrebbe essere lo stesso quest’anno?

Al termine delle prime quattro serate verrà stesa una classifica provvisoria ottenuta con il seguente calcolo:

Serate 1+2=25%

Serata 3=25%

Serata 4=25%

Transatlantico=25%

Dalla graduatoria così ottenuta estrarremo i nomi dei 5 cantanti più votati. Nella quinta e ultima serata di sabato, pertanto, scarteremo i cantanti che in questa classifica si sono posizionati dal sesto posto in giù, mentre i 5 rimasti in gara partiranno con un punteggio azzerato. Vi chiederemo di votare di nuovo con il sistema australiano, quindi mettendoli in ordine di preferenza dal primo al quinto. Chi si piazzerà per primo in questa nuova, definitiva graduatoria sarà il vincitore del contest YouTrend di Sanremo 2021. Coinciderà col vincitore ufficiale della competizione? Oppure il “nostro mondo” sarà tanto, troppo diverso dal “paese reale”? Chissà…

Ma non finisce qui! Infatti, per rendere il tutto ancora più avvincente, vi chiederemo anche:

Qual è secondo voi la canzone più “politica” (nelle prime due serate);

(nelle prime due serate); Chi è il miglior ospite duettante (nella terza serata);

(nella terza serata); Qual è la canzone peggiore di questo Sanremo (nella quarta serata);

di questo Sanremo (nella quarta serata); Chi vincerà secondo voi il Festival: non il vostro preferito, quindi, ma la vostra previsione (nella quinta e ultima serata).

Tutto chiaro, no? Non vi resta che seguirci sulle nostre pagine Twitter, Facebook e Instagram e partecipare al nostro contest.

PRIMA SERATA

Clicca qui per votare le canzoni della prima serata!