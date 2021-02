Supermedia dei sondaggi politici, 18 febbraio: il peso dei partiti all’inizio del governo Draghi

Nuovo record per Fratelli d’Italia, mentre arretrano nei consensi soprattutto la Lega e il Partito Democratico

Il governo Draghi è nato, ma come è cambiato il consenso dei vari partiti in queste ultime due settimane? I dati dell’ultima Supermedia YouTrend per Agi mostrano un arretramento di mezzo punto della Lega, che ora avrebbe il 23%, e di 0,4 punti del Partito Democratico, che in questo momento sarebbe al 19,6%. La crescita più netta (+0,4 punti) verrebbe invece da Fratelli d’Italia, l’unico tra i grandi partiti ad essersi saldamente schierato all’opposizione del nuovo governo: la forza politica guidata da Giorgia Meloni toccherebbe quindi un nuovo record, piazzandosi al 16,5%.

Proseguendo in ordine decrescente, troviamo il Movimento 5 Stelle stabile al 14,8%, poi Forza Italia in lieve recupero (+0,2 punti) all’8,1%. Sotto il 4% tutte le altre forze politiche.

Sommando i consensi delle forze che sostengono il governo Draghi, la nuova maggioranza varrebbe quasi l’80% (78,6% per la precisione). Un consenso dunque molto vasto e decisamente superiore a quello dei due precedenti governi di Giuseppe Conte.

Se infine sommiamo le percentuali di lista di questa Supermedia sulla base degli schieramenti delle elezioni politiche del 2018, il centrodestra avrebbe il 48,7%, oltre 20 punti in più rispetto al centrosinistra (28,1%).

[Leggi l’analisi completa su Agi]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 4 al 17 febbraio dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 18 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.