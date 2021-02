Supermedia dei sondaggi politici, 11 febbraio: quali partiti crescono e quali calano?

In queste settimane di consultazioni si registra una sostanziale stabilità nei consensi delle varie forze politiche

Nell’attesa che si formi il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi, come sono cambiate le intenzioni di voto degli italiani in queste settimane di consultazioni? In base ai dati della Supermedia YouTrend per Agi, la Lega si conferma primo partito del Paese col 23,4%, calando di 2 decimi rispetto a 2 settimane fa. Partito Democratico, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle sono invece sostanzialmente fermi sulle percentuali del 28 gennaio – rispettivamente 20%, 16,4% e 14,8%. Segue Forza Italia (7,9%) in calo di tre decimi, mentre tutte le altre forze politiche si piazzerebbero al di sotto del 4%.

Proviamo a sommare i dati sulla base degli schieramenti che si sono presentati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Le liste di centrodestra raccoglierebbero in tutto il 48,8%, oltre 20 punti in più rispetto al centrosinistra (28,4%) e 34 punti in più rispetto al Movimento 5 Stelle (14,8%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 28 gennaio al 10 febbraio dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 11 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale.