Supermedia dei sondaggi politici, 4 febbraio: l’incarico a Draghi incide sui consensi dei partiti?

Recupera la Lega, mentre gli altri partiti principali registrano lievi cali di 1 o 2 decimi rispetto a 2 settimane fa

Che effetti hanno avuto gli ultimi sviluppi della crisi di governo sui consensi per i partiti? In base all’ultima Supermedia dei sondaggi politici a cura di YouTrend per Agi, nelle ultime due settimane il partito cresciuto di più è la Lega di Matteo Salvini (+0,4%), passata dal 23,1% al 23,5%. Dietro il Carroccio troviamo PD (20%), FdI (16,1%), M5S (14,8%) e FI (7,9%), tutti in lieve calo di uno o due decimi rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Nella fascia tra il 3 e il 4% troviamo poi Azione (3,6%), La Sinistra (3,4%) e Italia Viva (3,3%), tutti e tre in lieve crescita rispetto a due settimane fa di una percentuale compresa tra lo 0,1% e lo 0,3%. Infine, appaiati all’1,8% ci sono +Europa e i Verdi.

Nel grafico che segue evidenziamo l’andamento della Supermedia dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 fino a oggi. Negli ultimi mesi i partiti principali sembrano essersi stabilizzati: nello specifico, sono soprattutto la discesa della Lega e la crescita di Fratelli d’Italia ad aver rallentato nell’ultimo periodo.

Se aggreghiamo queste percentuali sulla base delle coalizioni che hanno corso alle elezioni politiche del 2018, osserviamo una crescita di oltre 11 punti per il centrodestra in quasi tre anni di legislatura. Allo stesso tempo, il Movimento 5 Stelle avrebbe più che dimezzato i propri consensi rispetto al 4 marzo 2018, mentre il centrosinistra sarebbe cresciuto di quasi 6 punti.