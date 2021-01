Quale esito per la crisi di governo? L’opinione degli esperti

I risultati dell’ultima expert survey YouTrend-Cattaneo Zanetto & Co. condotta su un panel di 42 esperti

Le dimissioni del Premier Conte hanno accelerato la crisi di governo. YouTrend, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, ha cercato di capire come potrebbe finire questa crisi, sottoponendo i 5 possibili scenari ad un panel di 42 esperti di politica italiana.

In particolare, abbiamo chiesto a ogni esperto di indicare la percentuale di probabilità di ogni scenario: le percentuali riportate per ogni opzione, dunque, sono la media delle percentuali di probabilità espresse dai 42 esperti.

Al momento, la probabilità che Conte resti Presidente del Consiglio e formi il suo terzo governo è del 49%: nello specifico, per il nostro panel di esperti la probabilità che Italia Viva torni in maggioranza e sostenga Conte è del 29%, mentre la probabilità di un Conte-ter senza Italia Viva ma tenuto in piedi dai cosiddetti “responsabili” è del 20%.

Al contrario, la probabilità che nasca un governo politico costruito sulla maggioranza uscente (Italia Viva compresa), ma con un Presidente del Consiglio diverso da Conte, è del 27%. Un governo tecnico, di unità nazionale, o comunque un governo politico esteso ad almeno una parte del centrodestra – insomma, lo scenario delle “larghe intese” – al momento ha invece una probabilità di concretizzarsi pari al 17%.

Infine, lo scenario mediamente meno probabile rimane quello delle elezioni anticipate (7%). Tutte le opzioni considerate sono comunque scenari ancora possibili, per cui bisognerà attendere quantomeno l’esito delle consultazioni condotte tra mercoledì e venerdì per capire come evolverà la crisi.