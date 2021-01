La particolarità di QAnon è che si tratta di un movimento che ha accolto al suo interno una sintesi delle principali teorie complottiste di tutti i tempi: dal mito della città perduta di Atlantide ai culti ufologici, fino al ruolo segreto della massoneria e degli ebrei dietro ai mass media.

Ma la maggior parte delle proprie convinzioni QAnon le ha tratte da una ben più recente teoria cospirazionista, la cui credibilità è data già dal nome: il Pizzagate. Si tratta di una teoria nata durante la campagna presidenziale del 2016 secondo la quale il Partito Democratico stava gestendo un traffico pedopornografico in una pizzeria di Washington.

QAnon ha ripreso alcuni aspetti essenziali del Pizzagate, aggiungendo dettagli macabri come il cannibalismo, rivolgendo le proprie accuse agli alti esponenti del Partito Democratico e a quei miliardari noti per finire spesso nel mirino delle teorie complottiste, come Bill Gates o George Soros. Ciò che sostiene in sostanza il culto è che questi personaggi facciano parte di una setta pedosatanista che uccide i bambini per estrarne l’adrenocromo, un’elisir di lunga vita che si trova nel loro sangue. Una teoria che risalirebbe fino al Tempio di Salomone, costruito dal re in onore del del dio Moloch, la cui venerazione prevedeva proprio il sacrificio dei bambini.

I militanti di QAnon hanno così identificato nel loro nemico – il deep state – l’incarnazione di Satana e in Donald Trump una forma di Messia incaricato di traghettare il Paese verso il cosiddetto ‘Grande Risveglio’, una rinnovata consapevolezza mistica che seguirà la ‘Tempesta’, ossia l’arresto – diretto da Trump – della setta democratica di pedosatanisti.

Molti degli esponenti di QAnon che hanno partecipato all’assalto al Congresso hanno visto in quella rivolta e nel precedente incitamento dello stesso presidente il ‘segnale’ che il giorno della tempesta profetica era arrivato. Come si è visto, però, nessuna tempesta è seguita all’assalto di Capitol Hill. Ma ciò che caratterizza questo movimento – così come molte altre teorie cospirazioniste – è la capacità di dimenticare ogni profezia che non si è mai avverata.

Fenomeno di delirio collettivo o tentativo di nascondere un radicalismo esasperato?