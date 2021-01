Quanti “responsabili” al Senato?

Abbiamo diviso in 5 gruppi i possibili “responsabili” sulla base della probabilità che si uniscano alla maggioranza

Oggi, martedì 19 gennaio, Giuseppe Conte affronta a Palazzo Madama il voto di fiducia del Senato, dopo aver ottenuto ieri il via libera della Camera con la maggioranza assoluta.

Nei giorni scorsi il Premier sembrava essere riuscito nell’intento di portare dalla propria parte un numero di “responsabili” sufficiente per assicurarsi la maggioranza assoluta anche al Senato (161). Tuttavia, questa situazione sembra essersi evoluta durante il fine settimana: ottenere il voto favorevole di 161 senatori non sarà in realtà un’impresa così semplice, per cui Conte potrebbe essere costretto ad accontentarsi di una fragile maggioranza relativa.

Per capire meglio il supporto numerico del Premier in Senato, YouTrend ha provato a mappare i senatori considerati papabili come «responsabili», dividendoli in 5 gruppi in base alla probabilità che si uniscano alla maggioranza. I criteri di classificazione considerati sono stati: il loro comportamento nei voti di fiducia degli ultimi tre mesi, le loro dichiarazioni pubbliche (web, social, media), le notizie giunte dai media e dalle nostre fonti parlamentari.

Il punto di partenza