Come finirà la crisi di Governo? L’opinione degli esperti

I risultati dell’ultima expert survey YouTrend-Cattaneo Zanetto & Co.

Ieri Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, aprendo una crisi di Governo preannunciata già da diverse settimane. YouTrend, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, ha cercato di capire come potrebbe finire questa crisi, sottoponendo i possibili scenari a un panel di 33 giornalisti ed esperti di politica italiana.

L’opzione mediamente più probabile, per i nostri esperti, era quella di un rimpasto o di un Conte ter con la stessa maggioranza (47%). Dopo l’annuncio di ieri sera queste probabilità sono scese, secondo gli esperti, al 33%. Al contrario, è cresciuta la convinzione che questa crisi possa risolversi con un Conte-ter sostenuto dai cosiddetti “responsabili” (dal 13% al 27%). L’opzione “stessa maggioranza, nuovo premier” rimane stabile al 23%, mentre secondo gli esperti scendono – seppur di poco – le probabilità che venga realizzato un governo di unità nazionale (dal 12% all’11%). Infine, l’opzione mediamente meno probabile rimane quella delle elezioni anticipate (dal 5% al 6%). Tutte le opzioni considerate sono comunque scenari ancora possibili, per cui bisognerà attendere le prossime mosse delle varie forze politiche per capire come evolverà la crisi.