Supermedia dei sondaggi politici, 17 dicembre: calano Lega, M5S e FI

Il Carroccio al momento supererebbe il PD di 3,1 punti e gli alleati di Fratelli d’Italia di 7,5

Variazioni contenute nell’ultima Supermedia dei sondaggi politici a cura di YouTrend per Agi. La Lega, pur restando la prima forza politica del Paese, perderebbe lo 0,3% nelle ultime due settimane, scivolando al 23,7%, e sarebbe seguita dal PD (20,6%, +2 decimi), da Fratelli d’Italia (16,1%, +1 decimo) e dal Movimento 5 Stelle (14,8%, -2 decimi). Più indietro troviamo Forza Italia al 7%, in calo di 3 decimi rispetto a due fa settimane fa.

Per il resto, tra i partiti al di sotto del 4% non si rilevano variazioni nei consensi, con l’eccezione de La Sinistra che, guadagnando lo 0,2%, salirebbe al 3,3% superando sia Azione che Italia Viva (entrambe ferme al 3,2%).

Proviamo ad aggregare queste percentuali sulla base degli schieramenti che hanno corso alle elezioni politiche del 2018. Rispetto ad allora, la coalizione di centrodestra avrebbe guadagnato quasi 11 punti, arrivando oggi al 48%: ci sarebbe quindi un vantaggio di 19 punti sul centrosinistra.

Se consideriamo gli attuali equilibri in Parlamento, invece, osserviamo come le forze che sostengono il Governo Conte II totalizzerebbero il 41,9%, un consenso minore non solo rispetto a quello del centrodestra, ma anche a quello del Conte I – che è sempre stato superiore al 50%.

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 3 al 16 dicembre dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 17 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.