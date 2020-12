Supermedia dei sondaggi politici, 10 dicembre: recupera la Lega, che torna sopra il 24%

Il Carroccio cresce di 8 decimi di punto nelle ultime due settimane. M5S al suo minimo nei sondaggi di questa Legislatura.

In base all’ultima Supermedia dei sondaggi politici YouTrend/Agi, la Lega nelle ultime due settimane recupererebbe 0,8 punti, riportandosi sopra il 24% (precisamente al 24,2%). Al contrario, il calo più ingente delle ultime due settimane lo registrerebbe il Movimento 5 Stelle, che perdendo altri 4 decimi di punto scivolerebbe al 14,7%, toccando la sua percentuale più bassa in questa Legislatura.

Le variazioni per le altre forze politiche sarebbero molto più contenute, se non addirittura nulle: il Partito Democratico avrebbe il 20,6%, mentre Fratelli d’Italia arriverebbe al 16,2% e Forza Italia sarebbe stabile al 7,1%. Sotto il 4% tutti i restanti partiti, con Azione, La Sinistra e Italia Viva poco oltre il 3%.

Provando ad aggregare queste percentuali di lista sulla base degli attuali equilibri parlamentari, scopriamo che i partiti della maggioranza che sostiene l’attuale Governo (41,5%) risulterebbero più indietro di oltre 7 punti rispetto all’opposizione di centrodestra (48,7%). Si tratta di un distacco che si è via via ampliato nel corso degli ultimi 15 mesi, dal momento che a settembre 2019 – quando il Conte II nacque – il vantaggio del centrodestra sulla maggioranza era di appena 0,4 punti.

Tuttavia, se osserviamo l’evoluzione del consenso per il centrosinistra – per come composto dalle liste si sono presentate alle elezioni del 4 marzo 2018 – scopriamo come esso avrebbe ora il 28,7%, una percentuale superiore di quasi 3 punti a quella di settembre 2019, ma comunque esattamente 20 punti al di sotto della coalizione di centrodestra.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 26 novembre al 9 dicembre dagli istituti Ipsos, Noto, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 10 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale.