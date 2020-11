Nuovi collegi del Rosatellum: le mappe interattive YouTrend

Il Governo ha approvato la bozza del decreto legislativo che ridisegna i collegi del Rosatellum, adeguandoli alla riduzione dei parlamentari

La riduzione del numero dei parlamentari, approvata dal referendum costituzionale dello scorso settembre, ha inevitabilmente comportato delle modifiche al Rosatellum, il sistema elettorale attualmente in vigore. La riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori elettivi da 315 a 200, infatti, ha imposto un ridisegno dei collegi elettorali – sia di quelli plurinominali, sia di quelli uninominali – previsti da tale sistema.



Nello specifico, il Governo è chiamato ad adottare – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, quindi entro il 4 gennaio 2021 – un decreto legislativo contenente la definizione dei nuovi collegi. La bozza di questo decreto è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 novembre, per cui ora la palla è passata alle Camere.

La definizione dei collegi elettorali è una questione delicata, tant’è che in diversi Paesi – tra cui gli Stati Uniti – essa sfocia nel gerrymandering, cioè in quella pratica che consiste nel disegnare i collegi in maniera da favorire deliberatamente un partito. In Italia, proprio per evitare influenze politiche su un tema così cruciale per gli equilibri politici, il Governo si è avvalso – come già nel 2017 – dell’attività di una commissione di 11 esperti indipendenti. Il Governo ha poi recepito integralmente la proposta della Commissione, che è stata inserita nella bozza del decreto.



