Supermedia dei sondaggi politici, 26 novembre: continua il calo della Lega

Il Carroccio scenderebbe al 23,4%, toccando la sua percentuale più bassa degli ultimi due anni e mezzo.

Non si arresta il trend discendente della Lega nei sondaggi: la nostra Supermedia elaborata per Agi mostra come il Carroccio abbia perso altri 6 decimi di punto nelle ultime due settimane, scivolando al 23,4%. A recuperare consensi, invece, sarebbero gli alleati di Forza Italia (7,1%): gli azzurri crescerebbero infatti dello 0,4%, probabilmente premiati dall’aver mostrato un atteggiamento collaborativo con la maggioranza in queste settimane.

Per tutte le altre forze politiche, invece, le variazioni sarebbero nulle o poco significative (non superiori ai 2 decimi di punto): il PD resterebbe la seconda forza del Paese col 20,4%, mentre Fratelli d’Italia avrebbe un vantaggio sul Movimento 5 Stelle pari a un punto percentuale (16,1% versus 15,1%). Sotto il 4% tutte le altre formazioni.

Per quanto riguarda i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione, la somma delle liste del centrodestra supererebbe quella dei partiti che appoggiano l’attuale Esecutivo di quasi 6 punti. Se invece consideriamo gli schieramenti tradizionali, è possibile notare come nel loro complesso Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia superino il centrosinistra di quasi 19 punti percentuali.

[Leggi l’analisi completa su Agi]

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 12 al 25 novembre dagli istituti EMG, Euromedia, Ixè, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 26 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.