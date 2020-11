Le stime di bilancio nell’ultimo decennio

Nel grafico qui sopra sono riportati i tre indicatori nel loro valore effettivo fino al 2019 (ultimo dato disponibile), e nel loro valore programmatico a partire dal 2020. Ad una prima analisi, possiamo osservare come, tra il 2013 e il 2019, il saldo finale di bilancio (riportato in rosso) sia stato in leggero aumento, pur mantenendosi negativo e lontano dall’Obiettivo di Medio Termine (il valore a cui, secondo la Commissione Europea, il saldo di bilancio dovrebbe tendere nel medio termine, per l’Italia ​fissato a 0,5% del PIL​).

L’aumento del saldo di bilancio, però, non è dovuto ad un aumento dell’avanzo primario, ma bensì alla diminuzione della spesa per interessi. Quest’ultimo fenomeno, frutto delle politiche non convenzionali della BCE (tra cui il Quantitative Easing), non ha però trovato contropartita in un aumento proporzionale del saldo di bilancio, dovuto ad una riduzione dell’avanzo primario.

Infatti, dal 2012 al 2019, la spesa per interessi si è ridotta di ben 1,8 punti percentuali, ma il deficit di bilancio è diminuito di soli 1,1 punti, perché l’avanzo primario (la componente “politica” del saldo) è stato anch’esso ridotto, di 0,7 punti.

In altri termini, invece di approfittare della riduzione della spesa per interessi per assottigliare il deficit di bilancio, abbiamo consumato parte di tale risparmio in maggiori spese (o minori tasse), non riducendo in maniera proporzionale il deficit finale.

Indicatore Differenziale 2012 – 2019 (punti percentuali) Avanzo primario -0.7 Spesa per interessi -1.8 Saldo di bilancio +1.1