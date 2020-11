Il testo del decreto per la determinazione dei collegi elettorali

Il Governo ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto per la determinazione dei nuovi collegi elettorali.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali per l’elezione della Camera e del Senato, decreto che ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge Costituzionale sul taglio dei parlamentari. I collegi sono stati definiti da un comitato di esperti, presieduto dal Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

