Supermedia dei sondaggi politici, 19 novembre: calano Lega e PD

Le due principali forze politiche del Paese perdono lo 0,3% rispetto a due settimane fa. FdI mai così vicina al Carroccio.

La variazione più significativa di questa Supermedia YouTrend per Agi riguarda le prime due forze politiche del Paese, che perderebbero entrambe lo 0,3% dei consensi rispetto a due settimane fa: il Carroccio avrebbe pertanto il 23,7% e il partito di Nicola Zingaretti il 20,4%. Per la Lega di Matteo Salvini, questa sarebbe la percentuale più bassa dalla Supermedia del 31 maggio 2018, con la differenza che allora – a differenza di oggi – il partito era in crescita nei consensi. Inoltre, la distanza tra la Lega e Fratelli d’Italia – che in questa Supermedia avrebbe il 16,2% – non era mai stata così ridotta (7,5 punti).

Per il resto, continuerebbe a indebolirsi il Movimento 5 Stelle, che perdendo altri due decimi di punto scivolerebbe al 15%, mentre Forza Italia rimarrebbe stabile al 6,8%. Sotto al 4% tutte le rimanenti forze politiche.

Proviamo ora ad aggregare queste percentuali sulla base degli attuali equilibri parlamentari: i partiti che compongono la maggioranza di governo avrebbero in totale il 42,2%, contro il 47,8% dell’opposizione di centrodestra. Un divario, quello tra i due schieramenti, che si è allargato rispetto al settembre 2019, quando l’attuale Esecutivo muoveva i primi passi.

Tuttavia, a un’osservazione più attenta, scopriamo come il calo della maggioranza sia dovuto principalmente a un calo di 5,6 punti del Movimento 5 Stelle nello stesso periodo. Al contrario, il centrosinistra – se considerato composto dalle liste che si sono presentate alle Politiche 2018 – sarebbe cresciuto di oltre 3 punti sempre rispetto a settembre 2019.

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 5 al 18 novembre dagli istituti Demopolis, EMG, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 19 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.