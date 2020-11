Supermedia dei sondaggi politici, 12 novembre: avvicinamento tra Lega e PD

Cresce anche Forza Italia, unica forza di centrodestra a mostrare un atteggiamento collaborativo col Governo

Sono due i trend più significativi delle ultime due settimane registrati dalla Supermedia YouTrend per Agi: da un lato, si assiste a un avvicinamento tra Lega (24%) e PD (20,6%), con il partito di Matteo Salvini che perde lo 0,3% e quello di Nicola Zingaretti che cresce della stessa percentuale; dall’altro, si osserva un recupero di quasi mezzo punto per Forza Italia (6,7%), unico partito del centrodestra a mostrare un atteggiamento collaborativo con la maggioranza in queste settimane segnate dalla seconda ondata di contagi.

Per tutte le altre forze politiche, le variazioni su base bisettimanale sarebbero nulle o trascurabili (non superiori allo 0,1%): Fratelli d’Italia avrebbe il 16% e supererebbe il Movimento 5 Stelle (15,1%) di quasi un punto, mentre Italia Viva otterrebbe il 3,5% e Azione e La Sinistra sarebbero appaiate al 3,2%. Sotto il 3%, infine, +Europa (2%) e i Verdi (1,7%).

A livello di aree e coalizioni, la somma delle liste di centrodestra (47,9%) continuerebbe a viaggiare su percentuali lievemente inferiori rispetto all’ultima elezione di rilevanza nazionale, ossia le europee del 2019. Al contrario, il centrosinistra (29,2%) sarebbe in crescita di 3,4 punti rispetto alla stessa tornata.

Se consideriamo invece gli attuali equilibri di maggioranza e opposizione, si osserva come le forze che sostengono l’attuale Esecutivo avrebbero il 42,4%, ossia 5,5 punti percentuali in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

[Leggi l’analisi completa su Agi]

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 29 ottobre all’11 novembre dagli istituti Demopolis, EMG, Noto, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 12 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.