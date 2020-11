Elezioni USA: ecco quando sapremo il vincitore

I risultati di 5 stati chiave tengono in bilico il risultato: vediamo gli orari in cui verranno comunicati i prossimi voti

Questa infinita maratona elettorale per le elezioni USA 2020 sta arrivando agli sgoccioli e gli occhi del mondo sono puntati sui key-states che non hanno ancora chiamato il candidato vincitore. Vediamo dunque quando possiamo aspettarci i risultati da questi stati e quale candidato sembra essere in vantaggio.

Arizona

Nonostante Fox News e AP abbiano già assegnato l’Arizona a Biden, lo scrutinio è arrivato solo all’86% delle schede. Ancora troppi comunque i voti mancanti dalla contea di Maricopa (Phoenix), ma nuovi dati sono attesi per questa sera alle 9 PM Eastern time, ovvero le 3 di venerdì mattina, ora italiana. Per il momento Biden sembra essere in vantaggio (50,5%) su Trump (48,1%), pari a circa 68 mila voti.

Georgia Sulla Georgia c’è molta incertezza poiché non si sa ancora con esattezza quanti siano i voti mancanti. Se il NYT e la CNN parlano del 96% dei voti contati, Decision Desk HQ e il segretario di stato affermano invece che il 99% delle schede sarebbero già state scrutinate. Il segretario di stato ha affermato comunque che lo scrutinio potrebbe andare avanti per tutta la mattina di giovedì (pomeriggio inoltrato in Italia). Nella sera di oggi (Italia) potrebbero essere diffusi nuovi dati. Pero ora Trump è in lieve vantaggio (49,6%) su Biden (49,2%). Update (15:30): Gabriel Sterling, responsabile del sistema di conteggio in Georgia, ha dichiarato che rimangono da contare 61.367 schede di voto per posta. Lo stato punta a finire il conteggio entro le 18 di giovedì, ora italiana. Ad ora Trump è in vantaggio di 18.590 voti su Biden.

North Carolina

Scrutinio: Con lo scrutinio al 95%, i risultati definitivi del North Carolina potrebbero tardare ad arrivare, poiché i voti per posta postali avranno tempo di arrivare fino al 12 novembre. Per ora, Trump è in vantaggio (50,1%) su Biden (48,7%) di circa 77 mila voti.

Nevada

Lo scrutinio è all’86% e i risultati verranno aggiornati alle 18 di giovedì (ora italiana). Al momento Biden è in vantaggio (49,3%) su Trump (48,7%) di appena 7.600 voti, ma rimangono da contare alcuni voti postali. La campagna di Donald Trump ha comunicato che farà un importante annuncio da Las Vegas alle 17:30 di giovedì, ora italiana.

Pennsylvania

In Pennsylvania rimane da contare una parte cospicua dei voti per posta (circa 600-800 mila), che secondo gli analisti dovrebbero favorire i democratici. Tutti i voti dovrebbero essere contati entro venerdì mattina (pomeriggio in Italia). Al momento l’ 89% dei voti sono stati conteggiati e Trump è in vantaggio (50,4%) su Biden (48,3%) di circa 135 mila voti.

Quando sapremo il vincitore delle elezioni USA

Con 264 grandi elettori, a Joe Biden basterebbe essere dichiarato vincitore in uno di questi stati e vedere confermata la vittoria in Arizona per poter dichiarare la partita chiusa a suo favore. Le prossime 24 ore saranno dunque cruciali, in particolare se uno di questi stati dovesse dichiarare chiuso il conteggio a favore del candidato democratico. Al contrario, la partita potrebbe protrarsi di alcune ore nel caso in cui i primi stati a chiudere il conteggio dovessero andare a Donald Trump.