Supermedia dei sondaggi politici, 22 ottobre: M5S in calo di quasi un punto

La nostra media dei sondaggi conferma il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Movimento 5 Stelle

La variazione più rilevante di quest’ultima Supermedia dei sondaggi politici, elaborata come sempre da YouTrend per Agi, è il calo di quasi un punto su base bisettimanale per il Movimento 5 Stelle, che passerebbe dal 15,9% al 15,0%. Per il resto, a parte la Lega che recupererebbe tre decimi di punto portandosi al 24,6%, le variazioni per gli altri partiti non andrebbero oltre i due decimi: il PD sarebbe fermo al 20,9% di due settimane fa, mentre Fratelli d’Italia avrebbe il 16,1% e Forza Italia il 6,5%. Tutte le restanti liste sarebbero al di sotto del 4%.

Si conferma dunque il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Movimento 5 Stelle: Fratelli d’Italia avrebbe ora 8,5 punti in meno della Lega e 4,8 in meno del PD.

A livello di aree e coalizioni, in ogni caso, il centrodestra unito sarebbe il primo schieramento del Paese (48,2%), mentre il centrosinistra (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018) avrebbe il 29,1%. Il Movimento 5 Stelle viaggerebbe invece su percentuali più che dimezzate rispetto alle elezioni politiche di due anni fa, ma al contempo di poco inferiori rispetto alle ultime elezioni europee.

Infine, provando ad aggregare le liste sulla base degli attuali equilibri parlamentari, scopriamo che i partiti della maggioranza che sostiene il Governo Conte II (42,3%) risulterebbero più indietro di circa 6 punti rispetto all’opposizione di centrodestra (che avrebbe appunto il 48,2%).