Supermedia dei sondaggi politici, 8 ottobre: sorpasso FdI su M5S

Per la prima volta nella nostra Supermedia il Movimento 5 Stelle viene superato dal partito di Giorgia Meloni, che diventa la terza forza politica del Paese

La Supermedia dei sondaggi politici elaborata questa settimana da YouTrend per Agi registra per la prima volta il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5 Stelle: il partito di Giorgia Meloni, col 16%, sarebbe ora la terza forza politica a livello nazionale, e precederebbe il Movimento 5 Stelle di un solo decimo di punto. FdI riuscirebbe a sorpassare i pentastellati grazie a una crescita di un punto nelle ultime due settimane, ma in crescita (+0,7%) sarebbe anche il Partito Democratico (20,9%). La Lega, invece, pur restando il primo partito del Paese col 24,3%, sarebbe invece in calo dello 0,9%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Forza Italia perderebbe mezzo punto scivolando al 6,6%, mentre Italia Viva sarebbe stabile al 3%. Tutte le altre liste avrebbero meno del 3% dei voti.

La distanza tra il primo e il quarto partito del Paese continuerebbe dunque ad assottigliarsi, perché al momento sarebbe pari all’8,4% e addirittura sarebbe inferiore alla distanza tra il quarto e il quinto partito (9,3%).

Proviamo ad aggregare i dati sulla base della maggioranza e dell’opposizione: i partiti che appoggiano il Conte II avrebbero ora il 42,7%, oltre 5 punti in meno rispetto al centrodestra (48,1%).

Se invece sommiamo le percentuali di lista sulla base delle coalizioni che hanno corso alle elezioni politiche del 2018, scopriamo che il centrosinistra avrebbe il 28,6%, ossia 19,5 punti in meno rispetto al centrodestra unito.

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

Nota metodologica: la Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 23 settembre al 7 ottobre dagli istituti EMG, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 8 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.