Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari e per le elezioni regionali in 7 regioni.

Vuoi farci sapere le tue previsioni riguardo alle elezioni? Se la tua risposta è sì, compila qui sotto il nostro sondaggio predittivo e, se ti va, lasciaci il tuo indirizzo e-mail: ti scriveremo per aggiornarti in anteprima sui dati che emergeranno da questa nostra raccolta!