Supermedia dei sondaggi politici, 3 settembre: sale la Lega, scende il Movimento 5 Stelle

La fine della pausa estiva segna un pesante stop del Movimento 5 Stelle, mentre la Lega torna a crescere.

Ritorna la Supermedia dei sondaggi politici di YouTrend/Agi: dopo tre settimane nelle quali la maggior parte degli istituti demoscopici non hanno pubblicato rilevazioni, il ritorno dall’estate vede qualche sorpresa, in vista delle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre.

Prima di tutto, la Lega vedrebbe i propri consensi aumentare dello 0,6%, passando dal 24,6% al 25,2%: per riscontrare un aumento positivo di questa portata occorre tornare indietro sino alla prima settimana di novembre. È presto, però, per poter ipotizzare che la pausa estiva abbia effettivamente interrotto il trend negativo che ha caratterizzato il partito di Matteo Salvini per tutto il 2020.

Sempre nel centrodestra, inoltre, assistiamo a una leggera flessione di Fratelli d’Italia, che passa dal 15,3% al 15% (-0,3%) e di Forza Italia, al 7% (-0,1%). Nella maggioranza, invece, le difficoltà sembrano maggiori: se da una parte il Partito Democratico sembra non essere in grado, da mesi, di superare la soglia del 20-21% (20,2%, -0,1%), dall’altra parte i sondaggi non premiano neanche il Movimento 5 Stelle, che perderebbe ben lo 0,8% scendendo, nuovamente, sotto quota 16% (15,8%). In crescita anche La Sinistra (3,6%, +0,5%), Azione (3,1%, +0,2%), Italia Viva (3%, +0,3%), +Europa (1,9%, +0,1%), mentre i Verdi scendono all’1,5% (-0,2%). Aggregando le percentuali di questa Supermedia sulla base della maggioranza e dell’opposizione attuale, osserviamo come il centrodestra raccoglierebbe il 48,2% (+0,3%) dei consensi, aumentando il distacco dalla maggioranza a 5,6 punti (42,6%; -0,2%). Se si considera invece la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra, si osserva come il primo abbia un vantaggio sul secondo pari a 20 punti (48,2% contro 28,2%). [Leggi l’analisi completa su Agi]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 20 agosto al 2 settembre dagli istituti Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 3 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.