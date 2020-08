Supermedia dei sondaggi politici, 6 agosto: Lega ancora in calo, mentre crescono FdI e M5S

Il Carroccio perderebbe lo 0,9% in due settimane, mentre Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle guadagnerebbero rispettivamente 7 e 5 decimi.

Eccoci all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la Supermedia dei sondaggi curata da YouTrend per Agi.

Nel centrodestra, la Lega lascerebbe sul terreno quasi un punto in due settimane, passando dal 25,5% al 24,6%: si tratta di una percentuale ormai pari ai livelli di maggio 2018, anche se allora il trend nei sondaggi del partito di Matteo Salvini era crescente, al contrario di oggi. La crescita più marcata (+0,7%) la registrerebbe invece Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni avrebbe infatti il 15,3%, e dunque sarebbe separata dagli alleati del Carroccio da poco più di 9 punti (mai in questa legislatura la distanza tra le due forze era stata così contenuta). Chiude il quadro del centrodestra Forza Italia, ferma al 7% di due settimane fa.

Se ci spostiamo tra le forze della maggioranza, osserviamo come il Partito Democratico sia sostanzialmente stabile (-0,1%) rispetto a due settimane fa, raccogliendo virtualmente il 20,3% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle registrerebbe invece una crescita non trascurabile, pari a mezzo punto percentuale, che lo risolleverebbe al 16,6%.

Per quanto riguarda poi le forze minori del centrosinistra, La Sinistra (area riconducibile a Liberi e Uguali) avrebbe il 3,1%, una percentuale superiore sia ad Azione di Carlo Calenda (2,9%) sia ad Italia Viva di Matteo Renzi (2,7%). Sotto quota 2% +Europa (1,8%) e i Verdi (1,7%).

Aggregando le percentuali di questa Supermedia sulla base della maggioranza e dell’opposizione attuale, osserviamo come il centrodestra raccoglierebbe il 47,9% dei consensi, ossia cinque punti in più rispetto alla somma dei partiti che appoggiano il Conte II (42,8%). Se si considera invece la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra, si osserva come il primo abbia un vantaggio sul secondo pari a 20 punti (47,9% contro 27,8%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 23 luglio al 5 agosto dagli istituti Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 6 agosto sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.