Il punto sul Regno Unito: prosegue il calo dei Conservatori

Il partito del Premier Johnson tocca la percentuale più bassa dalle elezioni del 2019, dopo i picchi superiori al 50% raggiunti nei mesi dell’emergenza

Dopo l’esplosione dell’emergenza Covid-19, il Regno Unito sta tornando gradualmente alla normalità. In questo contesto prosegue il calo dei Conservatori nei sondaggi, ma meno marcatamente forse anche per via dell’allentamento di alcune misure anti-Covid, con la riapertura ad inizio luglio di ristoranti, pub, parrucchieri e piscine all’aperto. Se a marzo il vantaggio del partito di Boris Johnson sui Laburisti superava i 20 punti, oggi anche un +6,5% è una boccata d’ossigeno, dopo il rapido calo degli ultimi mesi. A giugno infatti i Laburisti guidati dal nuovo Segretario Keir Starmer erano arrivati a poco più di 5 punti di distanza dai Tories.

Ciò non toglie che anche questo mese i Conservatori siano scesi di quasi un punto, al 43,3%, così come i Laburisti, che perdono quasi due punti e raggiungono il 36,8% dei consensi, secondo la media dei sondaggi Opinium e YouGov. Risalgono invece i partiti minori, come i LibDems (al 6,5%) e i Verdi (al 3,8%).

Anche nel gradimento personale Boris Johnson risale al 39%, ma resta dietro a Keir Starmer, in calo al 43%. Se dovessero scegliere fra i due candidati Primo Ministro, gli elettori sceglierebbero comunque Johnson, 36% a 34%.

Da due mesi consecutivi però i cittadini sono insoddisfatti di come il governo stia gestendo la crisi, anche se i giudizi sono in miglioramento. Se appena all’inizio di luglio il 49% si diceva insoddisfatto a fronte di un 30% di soddisfatti, ora il gap è molto ridotto (43% a 38%), secondo Opinium.

Lo stesso istituto demoscopico registra che le attività che i cittadini britannici si sentono più pronti a tornare a frequentare, dopo i mesi di limitazioni, sono i parrucchieri (39%). Seguono i ristoranti (27%), trasporti pubblici (25%) e pub (23%), tutte attività che sono tornate a funzionare a pieno regime in questo mese. Il 50% dei britannici ritiene però che il Paese stia uscendo dal lockdown troppo in fretta (solo il 10% ritiene che lo stia facendo troppo lentamente).

Dal 25 luglio inoltre diventerà obbligatorio l’uso delle mascherine nei negozi e nei supermercati in Inghilterra (la multa prevista è di 100 sterline), misura ampiamente apprezzata dai cittadini inglesi (71% contro 13% contrari). Il 69% ritiene che dovesse essere resa già obbligatoria da prima, e anche l’80% di chi attualmente non sempre indossa la mascherina in questi posti, dichiara che comincerà a farlo.

Infine sul capitolo Huawei, la maggioranza dei cittadini apprezza l’iniziativa di Boris Johnson di escludere l’azienda cinese dalle infrastrutture delle reti 5G. Il 55% è d’accordo, solo l’8% si oppone. Sebbene ci sia una certa preoccupazione per le ripercussioni del governo cinese sulle aziende del Regno Unito in Cina (condivisa dal 66% degli elettori) e sull’immagine di Paese ostile alle aziende che potrebbe derivarne (25%), il 57% ritiene che i rischi che si corrono con Huawei sono eccessivi se paragonati ai vantaggi economici. (Ricordiamo che ad inizio mese il governo Johnson ha anche attaccato la Cina per il caso Hong Kong).

Un dato che aiuta a comprendere il sentimento dell’elettorato sulla Cina: il 38% la ritiene la maggiore minaccia per il Regno Unito, il doppio del secondo paese più temuto, la Russia (19%). Solo un elettore su 100 la ritiene il migliore alleato del Regno Unito.