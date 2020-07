Supermedia dei sondaggi politici, 30 luglio: effetto Recovery fund

Guidata dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza di Governo gode dei benefici della decisione di Bruxelles, mentre la Lega scende sotto il 25%.

La Supermedia dei sondaggi politici di Agi/YouTrend di questa settimana sembra avere subito un forte impatto dovuto all’approvazione del Recovery Fund. Crescono infatti le forze di maggioranza – in particolar modo il Movimento 5 Stelle -, mentre l’opposizione fatica, sebbene mantenga comunque un solido vantaggio.

A beneficiare maggiormente dagli sviluppi europei sembra essere stato il Movimento 5 Stelle, che registrerebbe un +0,5% rispetto a due settimane fa e si porterebbe al 16%. Stabili, ma con una lieve crescita (+0,2%) il Partito Democratico e La Sinistra, mentre Italia Viva, nonostante il buon momento della maggioranza, segna un -0,1% (2,8%).

I sondaggi non premiano il centrodestra, che vede la continua emorragia di consenso della Lega: il partito di Matteo Salvini scenderebbe sotto il muro del 25% (24,8%, -0,6%). La strategia di opposizione responsabile di Silvio Berlusconi non sembra avere avuto l’effetto sperato, con Forza Italia che tornerebbe sotto la soglia del 7% (6,9%; -0,3%), mentre Fratelli d’Italia appare stabile, sebbene in leggera flessione (15%, -0,1%).

Come abbiamo scritto in apertura, le forze maggioranza di governo ridurrebbero il distacco dalle opposizioni, portandosi al 43%, 4,8 punti percentuali in meno rispetto al centrodestra.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 16 al 30 luglio dagli istituti Demopolis, Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG, Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.