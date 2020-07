Supermedia dei sondaggi politici, 16 luglio: FdI supera il 15% e si avvicina ai 5 Stelle

Nella Supermedia YouTrend per Agi di questa settimana si segnala anche il sorpasso sui renziani dell’area riconducibile alla lista “La Sinistra”.

Fratelli d’Italia a meno di un punto dal Movimento 5 Stelle e Italia Viva sotto La Sinistra: sono queste le due principali novità dell’ultima Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi.

Nelle intenzioni di voto troviamo sempre al primo posto la Lega di Matteo Salvini, che però lascerebbe sul terreno altri 4 decimi nelle ultime due settimane: scivolando al 25,4%, il Carroccio avrebbe ora esattamente 5 punti in più del Partito Democratico (20,4%). La crescita di mezzo punto di Fratelli d’Italia porterebbe poi il partito di Giorgia Meloni a sfondare per la prima volta il muro del 15%, posizionandosi – come anticipato – a meno di un decimo dal Movimento 5 Stelle (16%): mai la distanza tra i due partiti era stata così ristretta.

Per quanto riguarda le formazioni sotto il 10%, Forza Italia (7,2%) aumenterebbe i propri consensi di 4 decimi su base bisettimanale, e si registrerebbe un sorpasso da parte dell’area riconducibile alla lista La Sinistra (3%) a danno di Italia Viva (2,9%). Chiudono il quadro Azione (stabile al 2,7%), +Europa (in crescita al 2,1%) e i Verdi (in lieve calo all’1,6%).

La somma dei partiti che compongono l’attuale maggioranza di governo, pertanto, sarebbe pari a 42,2 punti percentuali, esattamente 6 punti e mezzo in meno rispetto all’opposizione di centrodestra (48,7%). Se invece aggreghiamo le percentuali sulla base delle coalizioni che hanno preso parte alle elezioni politiche del 2018, osserviamo che il centrosinistra avrebbe il 28,1%, e quindi oltre 20 punti in meno rispetto alla coalizione del centrodestra unito.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 2 al 15 luglio dagli istituti Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 16 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.