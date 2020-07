Tutti i libri da non perdere su comunicazione politica e campagne elettorali

La bibliografia di YouTrend: ecco la prima serie di libri che secondo noi non potete non leggere!

Che estate sarebbe senza delle buone letture? Quale libro non può assolutamente mancare sotto l’ombrellone? Per dare dei consigli di lettura a tutti gli appassionati di politica che ci seguono (tra cui, probabilmente, ci siete anche voi) abbiamo deciso di raccogliere una bibliografia con tutto quello che, secondo noi, non potete non leggere.

Nel farlo, però, ci siamo resi conto che i libri erano davvero tanti: per questo motivo abbiamo deciso di dividerla in quattro uscite con cadenza settimanale, ognuna con un focus particolare. Nello specifico, oggi partiamo da libri, saggi e articoli sulla comunicazione politica e sulle campagne elettorali. Si tratta di due temi più che mai attuali, visto che a settembre si voterà in Italia per regionali, amministrative e referendum e il 3 novembre ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ma la comunicazione politica e le campagne elettorali sono anche due temi centrali per Quorum/YouTrend, che da anni organizza Election Days™, un workshop di alta formazione nel campo della comunicazione politica e della strategia elettorale (se volete saperne di più sull’edizione 2020 cliccate qui!).

Buone letture!