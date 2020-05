Supermedia sondaggi politici, 28 maggio: male la maggioranza

Partito Demcoratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva perdono terreno rispetto a due settimane fa, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia permettono al centrodestra di arginare la perdita di consenso di una Lega sempre più in crisi.

I consensi per i primi quattro partiti sono concentrati in uno spazio così ristretto che la prima forza politica del Paese ha solo 12 punti in più della quarta: è questo a emergere dalla Supermedia dei sondaggi politici elaborata come ogni settimana da YouTrend per Agi. La Lega, infatti, perdendo tre decimi di punto rispetto a due settimane fa avrebbe ora il 26,3%, cioè neanche una dozzina di punti in più rispetto al quarto partito del Paese, ossia Fratelli d’Italia, che guadagnando tre decimi si porterebbe al 14,5%. In mezzo ci sarebbero i due principali azionisti del Governo: il Partito Democratico (20,6%) e il Movimento 5 Stelle (15,9%), che sarebbero in calo rispettivamente dello 0,4% e dello 0,1% su base bisettimanale.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Forza Italia sarebbe in crescita di quattro decimi e tornerebbe sopra il 7% (toccando precisamente il 7,1%). Italia Viva calerebbe invece di due decimi e avrebbe il 3%, mentre le restanti forze sarebbero tutte al di sotto di questa percentuale.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra viaggerebbero dunque su percentuali lievemente più basse rispetto alle elezioni europee di un anno fa. Al contrario, la coalizione di centrosinistra registrerebbe una crescita di quasi due punti rispetto alla stessa tornata.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

Inoltre, se confrontiamo l’attuale maggioranza con inizio settembre, quando il Conte II muoveva i primi passi, si osserva un calo di quasi 4 punti per le forze che appoggiano l’attuale Esecutivo. Al contrario, la crescita per l’opposizione di centrodestra rispetto allo stesso momento sarebbe di 3 punti e mezzo.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 14 al 27 maggio dagli istituti EMG, Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 28 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.