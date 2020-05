Mortalità e Coronavirus in Italia: i dati dell’analisi INPS

Uno studio INPS afferma che rispetto agli anni passati la mortalità giornaliera è aumentata durante il periodo dell’emergenza Coronavirus.

L’INPS ha pubblicato il report “Analisi della mortalità nel periodo di epidemia da COVID-19” che analizza l’andamento dei decessi nei due periodi del 2020 compresi tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, e tra il 1° marzo e il 30 aprile. Questi dati sono poi confrontati con la mortalità media italiana nel periodo 2015-2019. A differenza dei dati ISTAT pubblicati in precedenza, il report INPS fa riferimento a tutti i comuni italiani, permettendo un’analisi completa. Lo studio intende rispondere a due domande che in molti si sono posti nel corso degli ultimi mesi: c’è stato un aumento della mortalità giornaliera durante il periodo dell’emergenza Coronavirus? Se sì, tale aumento è attribuibile all’epidemia?

È necessario ricordare che l’epidemia sta avendo effetti sia positivi che negativi sulla mortalità. Ci sono ad esempio persone che muoiono a causa di altre malattie perché non sono riuscite a trovare un posto in ospedale o perché non vi si sono recate per paura del contagio. A causa del lockdown sono però diminuite le vittime della strada e gli infortuni sul lavoro. Sebbene sia impossibile definire una cifra certa di morti per Covid-19 (non tutti i decessi vengono testati con un tampone), un confronto tra la mortalità in periodi di assenza e presenza della pandemia può fornire un’idea dell’impatto che il virus sta avendo sul nostro paese.

I dati

Nel grafico sottostante sono raffigurati i decessi giornalieri per tutte le cause e per tutte le età in Italia tra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2020. In generale, si nota che le stagioni giocano un ruolo cruciale, con un aumento della mortalità nei periodi compresi tra metà novembre e metà aprile e durante l’estate, mentre si raggiungono i valori minimi in maggio e settembre. In inverno, la principale causa di tale aumento è la presenza di forme gravi e complicate di influenza stagionale (la cui intensità può variare di anno in anno), mentre in estate gioca un ruolo fondamentale l’effetto delle alte temperature sulle categorie più a rischio.