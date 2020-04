Gli italiani cercano buone notizie sul Coronavirus

YouTrend ha già analizzato come si sono trasformate le ricerche su Google relative al tema Coronavirus, andando a confrontare, grazie a Google Trends, le ricerche sul web degli italiani fino al 23 marzo. A distanza di un mese, vediamo come è cambiato il quadro.

Innanzitutto, rispetto a un mese fa, le ricerche della parola chiave “Coronavirus” sono diminuite costantemente. Anche le parole “Italia” e “Virus” sono state meno ricercate nelle ultime settimane, sebbene con un trend decrescente molto meno marcato rispetto al termine “Coronavirus”.

Da qualche settimana, inoltre, si è cominciato a parlare sempre più insistentemente della cosiddetta “fase 2”, ovvero di un allentamento delle misure di lockdown per iniziare la fase di convivenza con il virus. Nonostante queste spinte verso la riapertura, però, gli italiani hanno comunque messo in conto che quest’estate le vacanze non saranno come quelle degli anni scorsi.

Come si rapportano, quindi, le ricerche di queste tre parole chiave? Fino ai primi giorni di marzo il predominio delle vacanze è netto: il virus è già arrivato in Italia, ma gli italiani possono ancora uscire di casa e andare al lavoro, quindi non si dimostrano preoccupati per le loro ferie. Il sorpasso avviene l’11 marzo, quando Conte parla alla nazione e i cittadini iniziano a cercare sul web il significato della parola “lockdown”. Successivamente, ad aprile, la richiesta di ripartire a livello economico si fa sempre più insistente, e così la ricerca della parola chiave “Fase 2” cresce in modo esponenziale, raggiungendo il suo massimo il 17 aprile.