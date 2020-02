Supermedia sondaggi politici, 27 febbraio: l’emergenza coronavirus congela anche il consenso

Il coronavirus blocca i sondaggi: consensi ai partiti pressoché invariati. Fratelli d’Italia l’unica eccezione, ancora in crescita.

In attesa di capire come il diffondersi del coronavirus e le decisioni prese dal Governo a riguardo possano aver influenzato il quadro delle intenzioni di voto degli italiani, questa settimana la Supermedia registra oscillazioni poco significative in quasi tutti i casi. Unica eccezione è Fratelli d’Italia, che rispetto a due settimane fa guadagna lo 0,7%, ma resta stabile sul dato della scorsa settimana (12,2%).

Tutti gli altri partiti non registrano variazioni superiori allo 0,3%. La Lega perde 0,2 punti percentuali su base quindicinale, attestandosi al 30,2%, mentre il PD ne guadagna altrettanti, portandosi al 20,8%. Forza Italia (6,0%) e Italia Viva (4,0%) incassano una flessione dello 0,3%. Stabile il Movimento 5 Stelle al 14,3%.

Anche per quanto riguarda le forze minori del centrosinistra le variazioni sono minime. La Sinistra (2,9%) e +Europa (2,0%) sono entrambe in crescita dello 0,2%. Pressoché stabili Azione (2,2%) e i Verdi (1,9%), con rispettive oscillazioni del +0,1% e -0,1%.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Oggi, le formazioni politiche che compongono la maggioranza – compresa Italia Viva – otterrebbero nel complesso il 42% dei consensi, contro il 49,1% dei partiti dell’opposizione di centrodestra.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

Aggregando invece le percentuali delle coalizioni che si formarono alle elezioni politiche del 2018, il centrosinistra si attesta al 28,9% e avrebbe dunque più consenso rispetto al 4 marzo 2018, al 26 maggio 2019 e a inizio settembre 2019 (quando si insediò il governo Conte II). Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a stare ben al di sotto della metà dei consensi registrati alle elezioni politiche del 2018. Le liste del centrodestra, nel complesso, rimarrebbero molto vicine alle percentuali ottenute alle ultime elezioni europee, sfiorando la maggioranza assoluta.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 13 al 26 febbraio dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 27 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.