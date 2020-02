Primarie USA: come seguire il dibattito di questa notte

Questa notte si terrà al Gaillard Center di Charleston, in South Carolina, il decimo dibattito tra i candidati alle primarie del Partito Democratico

In vista delle primarie in South Carolina del 29 febbraio e del Super Tuesday del 3 marzo, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio si terrà il decimo dibattito tra i candidati alle primarie democratiche americane. Organizzato da CBS insieme al Congressional Black Caucus Institute, il confronto sarà trasmesso in diretta su CBSNews tra le 2 e le 4.15 di mattina.

I qualificati sono 7 e compariranno sul palco in quest’ordine (da destra a sinistra): Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Amy Klobuchar e Tom Steyer. Per essere ammessi, i candidati dovevano aver ottenuto almeno un delegato nazionale in Iowa, New Hampshire o Nevada, o altrimenti aver raggiunto il 12% in almeno due sondaggi condotti in South Carolina o il 10% in almeno quattro sondaggi anche a livello nazionale (in rilevazioni svolte tra il 4 e il 24 febbraio).

Fonte: New York Times

Il dibattito sarà moderato da Norah O’Donnell e Gayle King, di CBS. Interverranno con alcune domande anche Margaret Brennan, presentatrice di “Face the Nation”, Major Garrett e Bill Whitaker di “60 Minutes”, programmi di punta della rete televisiva americana.

Per un analisi più approfondita e uno sguardo su cosa ci aspetterà nelle prossime due – importantissime – settimane delle primarie democratiche in USA, rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.