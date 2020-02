Suppletive a Napoli, vince Sandro Ruotolo

Il candidato del centrosinistra è il nuovo senatore del collegio uninominale Campania-07. Subentra a Franco Ortolani (M5S), scomparso a novembre.

Ieri, domenica 23 febbraio, si sono tenute le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania-07 del Senato, corrispondente a mezza Napoli. Franco Ortolani (M5S), senatore eletto il 4 marzo 2018 in questo collegio, è infatti deceduto lo scorso 22 novembre: si è quindi dovuta indire un’elezione suppletiva per non lasciare vacante il suo seggio a Palazzo Madama.

Questa tornata è stata caratterizzata da un’affluenza bassissima: ha infatti votato solo il 9,5% degli aventi diritto. Alla fine, in ogni caso, la maggioranza relativa dei voti validi la ha ottenuta Sandro Ruotolo (vincente con il 48,4% dei consensi), giornalista impegnato contro la camorra. Questo collegio passa dunque dal Movimento 5 Stelle al centrosinistra.

Dietro di lui si sono piazzati il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore Guangi (24,1%), già candidato in questo stesso collegio contro Ortolani il 4 marzo 2018 e appoggiato da tutto il centrodestra, e il pentastellato Luigi Napolitano, terzo col 22,5%. Chiudono il quadro Giuseppe Aragno di Potere al Popolo (2,6%) e Riccardo Guarino di Rinascimento Partenopeo (2,4%).