Supermedia sondaggi politici, 13 febbraio: la distanza tra M5S e FdI è inferiore al 3%

La distanza tra i 5 Stelle e il partito di Giorgia Meloni è sempre più ridotta. Nel frattempo, il PD registra una crescita di oltre un punto percentuale.

La Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi mostrerebbe, per questa settimana, un balzo in avanti per il Partito Democratico: con oltre un punto in più rispetto a due settimane fa, tornerebbe infatti al di sopra del 20% (20,6%, nello specifico). Chi calerebbe di più, invece, sarebbe il Movimento 5 Stelle (-0,7%), che si fermerebbe al 14,3%: con Fratelli d’Italia ormai all’11,5% (e una lieve crescita di due decimi su base bisettimanale), meno di tre punti separarebbero ora il partito di Giorgia Meloni dai pentastellati.

Restando nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini (30,4%) calerebbe dello 0,3%, mentre Forza Italia (6,3%) dello 0,2%. Per quanto riguarda le forze minori del centrosinistra, invece, la variazione più significativa sarebbe registrata da +Europa, che perderebbe mezzo punto, mentre Azione calerebbe dello 0,2% e Italia Viva, La Sinistra e i Verdi arretrerebbero di un irrisorio 0,1%.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti



Il centrosinistra avrebbe pertanto una percentuale esattamente doppia (28,8%) rispetto a quella del Movimento 5 Stelle (14,3%). La somma delle liste di centrodestra sfiorerebbe invece la maggioranza assoluta (49,2%).

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

Infine, aggregando i dati delle liste sulla base delle attuali maggioranza e opposizione, si osserva come la prima si fermerebbe al 41,9% (in calo di quattro punti rispetto a quando il Conte II muoveva i suoi primi passi), e quindi ben più indietro rispetto al 49,2% del centrodestra nel suo complesso.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

[Leggi l’analisi completa su Agi]

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 30 gennaio al 12 febbraio dagli istituti Demopolis, EMG, Ipsos, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 13 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.