Vinci la #YouTrendChallenge pronosticando i risultati delle regionali su Instagram

Prova a indovinare il risultato delle regionali in Emilia-Romagna e Calabria e vinci!

Il 26 gennaio si aprono le urne in Emilia-Romagna e Calabria per eleggere il nuovo Presidente delle due regioni. Quale migliore occasione per dimostrare quanto capite di politica? Non potete, quindi, tirarvi indietro da questo nuovo contest targato YouTrend.

Come partecipare?

Cosa fare per partecipare alla #YouTrendChallenge?

Dovete innanzitutto seguire @you_trend su Instagram. Se avete un account, vi basta cliccare su questo link e scegliere “Segui”. Nelle storie in evidenza del nostro account abbiamo pubblicato lo schema per partecipare alla #YouTrendChallenge. Le trovate nella raccolta “Contest”:

Una volta entrati, fate uno screenshot allo schema con i candidati principali in Emilia-Romagna o in Calabria (se volete, anche a tutti e due!). Ripubblicate lo screenshot nelle vostre storie Instagram, aggiungendo il vostro pronostico negli spazi bianchi sotto le foto dei tre candidati e taggando @you_trend nello spazio in alto.

[Leggi il nostro articolo di scenario sulle Regionali in Calabria!]

Quali sono le regole?

Le regole fondamentali per giocare con noi sono due:

Per partecipare c’è tempo sino alle 21:00 del 26 gennaio, cioè fino a due ore prima della chiusura delle urne. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile ai risultati percentuali dei tre candidati considerati in ogni regione. Avremo due vincitori, uno per la Calabria e uno per l’Emilia-Romagna: sarà dichiarato vincitore chi avrà fatto il minore errore medio sui tre candidati di ciascuna regione.

Che cosa si vince?

Tre giorni dopo il voto, mercoledì 29 gennaio, annunceremo – e contatteremo nei messaggi privati di Instagram – i vincitori, che si aggiudicheranno una copie di “Fenomeno Salvini” e “Una nuova Italia” con la dedica personalizzata degli autori, Giovanni Diamanti, Lorenzo Pregliasco, Davide Policastro e Matteo Cavallaro.

Che cosa aspettate? Screenshottate, taggateci, e che vinca il migliore!