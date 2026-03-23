Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere

Il decision desk Youtrend chiama il risultato: gli italiani hanno respinto la riforma costituzionale voluta dal governo Meloni. Affluenza al 58,9%, le proiezioni Opinio danno il No al 53,6%



l No ha vinto il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Gli italiani hanno dunque bocciato la riforma che prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del CSM in due consigli distinti e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare autonoma. Si tratta di una sconfitta per il governo Meloni, che aveva fortemente voluto la revisione costituzionale approvata dal Parlamento.

Le proiezioni e l’affluenza definitiva

Il risultato era stato anticipato da tutti gli istituti demoscopici alla chiusura dei seggi: l’instant poll YouTrend per Sky TG24 aveva dato il No tra il 49,5 e il 53,5%, e forchette simili erano arrivate da Opinio (Rai), Tecnè (Mediaset) e SWG (La7). Le proiezioni Opinio per la Rai danno ora il Sì al 46,4% e il No al 53,6%.

L’affluenza definitiva è del 58,9%, un dato che supera nettamente le due precedenti tornate elettorali nazionali: i referendum abrogativi del 2025 (29,8%) e le elezioni europee del 2024 (49,7%). Come emerso dall’analisi dei dati nel corso delle due giornate di voto, la mobilitazione del fronte del No ha superato il bacino elettorale tradizionale delle liste che lo sostenevano — un risultato che alle politiche 2022 e alle europee 2024 non era mai stato raggiunto dai partiti schierati contro la riforma. Secondo le stime Opinio, il 57,7% di chi non aveva votato alle europee 2024 ma è andato alle urne per il referendum ha scelto il No.

La geografia del voto

La partecipazione è stata maggiore nel Centro-Nord. Le province con l’affluenza più alta sono Firenze (70,0%), Bologna (69,2%), Siena (67,9%), Ravenna e Reggio Emilia (66,9%).

Secondo la stima YouTrend, il Sì vince in 3 regioni — Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto — mentre il No prevale in 13 regioni. In 4 regioni (Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta) l’esito è ancora incerto.

Il profilo anagrafico degli elettori conferma una frattura generazionale: secondo le stime Opinio, il No raggiunge il 61,1% tra gli under 34, mentre il Sì è avanti (50,7%) tra gli over 55.

Perché hanno votato Sì e perché hanno votato No

L’instant poll YouTrend per Sky TG24 ha indagato anche le motivazioni di voto. Tra chi ha votato Sì, le ragioni di merito dominano in modo netto: il primo fattore citato è il sostegno alla separazione delle carriere (59%), seguito dalla divisione del CSM (35%) e dall’Alta Corte disciplinare (34%). I segnali di carattere più politico — il desiderio generico di modificare la Costituzione (24%) e il voto di sostegno al governo Meloni (18%) — si collocano in coda.

Il quadro è diverso per il fronte del No. La motivazione principale è il desiderio di non modificare la Costituzione (61%), segnale di un orientamento conservativo-istituzionale più che di opposizione politica contingente. Al secondo posto il contrasto al sorteggio dei componenti del CSM (39%), al terzo il voto di opposizione al governo Meloni (31%). Quasi irrilevante la quota di chi ha seguito le indicazioni di partito (7%) o si è opposto alla separazione delle carriere per sé (4%).

Complessivamente, il 69% degli elettori dichiara che sulla propria decisione di voto ha pesato di più il giudizio nel merito della riforma, contro il 28% che ha agito con la volontà di dare un segnale politico. La componente di voto politico è però più marcata tra chi ha votato No (34%) rispetto agli elettori del Sì (21%).

Le conseguenze politiche

Nonostante la bocciatura della riforma, la maggioranza degli italiani (54%) ritiene che Giorgia Meloni dovrebbe continuare a guidare il governo. Solo il 26% chiede le dimissioni, mentre il 20% non si esprime. La frattura politica è marcata: l’87% degli elettori del Sì ritiene che Meloni debba restare, mentre tra gli elettori del No il 47% è favorevole alle dimissioni e il 37% pensa che debba restare.

È il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana, e il secondo — dopo quello del 2006 sulla devolution — a bocciare una riforma approvata dal Parlamento.

Articolo in aggiornamento con i dati definitivi dello spoglio.