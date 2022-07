Simulazione YouTrend – Cattaneo Zanetto & Co: senza alleanza PD-M5S supermaggioranza in Parlamento per il centrodestra

Ecco i tre scenari che abbiamo simulato a partire dalle percentuali dei partiti dell’ultima Supermedia YouTrend

SCENARIO A

Il PD si presenta insieme al M5S e e alla lista unitaria di Sinistra Italiana e Verdi, ma senza alleanza con i partiti di centro: in questo caso il CDX vincerebbe 221 seggi su 400 alla Camera e 108 su 200 al Senato, ottenendo quindi la maggioranza assoluta.

SCENARIO B

Cosa cambierebbe se i 5 Stelle non dovessero allearsi col CSX (composto in questo scenario da PD, Sinistra/Verdi, Azione/+Europa e IV)? In tal caso il CDX arriverebbe ad avere una maggioranza ancor più ampia, sfiorando il 60% dei seggi: 240 alla Camera e 122 al Senato.

SCENARIO C

Solo un’alleanza molto larga con PD, M5S, Sinistra/Verdi, Azione/+Europa e IV potrebbe mettere in difficoltà la nascita di un governo di CDX: in questo scenario il CDX avrebbe infatti 202 deputati e 99 senatori.