Chi assomiglia di più ai precedenti presidenti della Repubblica?

Abbiamo provato a testare quanto i nomi che circolano sui media per il Quirinale assomiglino ai profili dei precedenti presidenti

Cosa avevano in comune i precedenti capi dello Stato? Quanto sono simili a questi profili i nomi che più rimbalzano sui media per la successione a Mattarella? In questo articolo vogliamo provare a delineare le caratteristiche dei 12 presidenti della Repubblica che si sono susseguiti dal 1948 a oggi, per poi confrontarle con i nomi di cui in queste settimane si parla di più in vista del voto che comincerà il 24 gennaio. Insomma, non si tratta in alcun modo di prevedere il prossimo inquilino del Quirinale, ma di stimare quanto le personalità di cui si parla in queste settimane siano “aderenti” ai profili dei 12 presidenti passati.

Partiamo col rilevare che tutti i presidenti della Repubblica hanno ricoperto la cariche costituzionalmente più importanti del nostro Paese. Infatti, su 12 presidenti della Repubblica, prima di salire al Quirinale:

4 sono stati presidenti del Consiglio;

8 sono stati vicepresidenti del Consiglio o ministri “di peso” (esteri, interno, giustizia, difesa, economia);

1 è stato ministro non “di peso” (qui non consideriamo però chi ha ricoperto sia ministeri “di peso” che non “di peso”, cioè è una categoria alternativa a quella sopra);

8 sono stati presidenti di Camera, Senato o Costituente;

9 sono stati in Parlamento per più di 20 anni;

2 sono stati in Parlamento per meno di 20 anni;

1 è stato giudice della Corte costituzionale;

2 sono stati governatori della Banca d’Italia.

Successivamente, abbiamo proceduto a selezionare i 13 nomi di cui in queste settimane si parla di più nel toto-Quirinale, per provare a capire chi di loro ha un profilo più simile ai presidenti passati. Queste 13 personalità sono, in ordine alfabetico: Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Emma Bonino, Marta Cartabia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Pier Ferdinando Casini, Mario Draghi, Franco Frattini, Paolo Gentiloni, Letizia Moratti, Marcello Pera, Romano Prodi e Paola Severino. Poiché è già presidente della Repubblica, abbiamo scelto di non includere in questo elenco Mattarella, nonostante lo scenario di una sua rielezione – per quanto fortemente allontanato dal diretto interessato – possa non escludersi al 100%.

Per calcolare l’aderenza di ciascuna di queste 13 personalità al profilo medio dei presidenti passati, abbiamo assegnato i seguenti punteggi sulla base di quanto possono essere indicativi per l’elezione del presidente della Repubblica:

5 punti per chi è stato presidente della Camera o del Senato;

sempre 5 per chi è stato presidente del Consiglio;

3 per chi è stato presidente della Banca d’Italia;

2 per chi è stato giudice della Corte costituzionale

sempre 2 per chi è stato vicepremier o ministro “di peso” (esteri, interno, giustizia, difesa, economia);

1 per chi è stato ministro non “di peso” (e non è mai stato ministro “di peso” o vicepremier);

sempre 1 per chi è stato parlamentare per almeno 20 anni;

0,5 per chi è stato parlamentare per meno di 20 anni.

Ognuno di questi punteggi, però, viene moltiplicato per la radice quadrata della sua frequenza nei presidenti passati: per esempio, come abbiamo detto 8 presidenti della Repubblica su 12 (cioè il 67%) sono stati anche presidenti della Camera, del Senato o della Costituente, motivo per cui moltiplichiamo il punteggio 5 per la radice quadrata di 67%, mentre per chi ha ricoperto la Presidenza del Consiglio moltiplichiamo il punteggio 5 per la radice quadrata di 33% (visto che, come abbiamo ricordato all’inizio, 4 presidenti della Repubblica su 12 sono anche stati alla guida del Governo).

Per ognuno dei 13 nomi considerati, pertanto, si sommano tutti i punteggi relativi alle cariche ricoperte, moltiplicandoli per la radice quadrata della frequenza con cui ricorrono nei presidenti passati. Successivamente, si sottrae un valore pari a un decimo della distanza tra l’età del “quirinabile” preso in esame e l’età media di chi fino a oggi è stato eletto presidente della Repubblica (71 anni). Il punteggio ottenuto dopo questa differenza viene infine ulteriormente diviso per 10 e restituirà così il punteggio finale, che sarà compreso tra 0 e 10.

Sembra complesso, vero? Per capire meglio, proviamo a fare un esempio concreto con Giuliano Amato, il quale:

è stato presidente del Consiglio, per cui ha 5 punti x la radice quadrata di 33% (pari a 28,73);

è stato ministro chiave/vicepremier, per cui ha 2 punti x la radice quadrata di 67% (pari a 16,37);

è stato parlamentare per meno di 20 anni, per cui ha 0,5 punti x la radice quadrata di 17% (pari a 2,06);

è stato giudice costituzionale, per cui ha 2 punti per la radice quadrata di 8% (pari a 5,66);

ha 83 anni, 12 in più della media dei presidenti passati, per cui si sottrarrà 12 x 0,1 (pari a 1,20).

Il punteggio finale di Giuliano Amato è dunque pari a 5,16 su 10 (valore ottenuto sommando le prime quattro voci di cui sopra e sottaendo la quinta, e dividendo poi il valore ottenuto, 51,62, per 10).

In questo modo, emergono i seguenti punteggi per i 13 profili presi in considerazione:

Giuliano Amato: 5,16

Paolo Gentiloni: 4,68

Mario Draghi: 4,08

Maria Elisabetta Alberti Casellati: 3,70

Pier Ferdinando Casini: 3,69

Marcello Pera: 3,67

Silvio Berlusconi: 3,60

Romano Prodi: 2,97

Emma Bonino: 2,48

Marta Cartabia: 2,07

Franco Frattini: 1,77

Paola Severino: 1,62

Letizia Moratti: 0,27

Ripetiamolo, a scanso di equivoci: questa non è una previsione sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, ma è semplicemente una misura di “aderenza” delle personalità di cui in queste settimane si parla di più al profilo dei presidenti passati. I profili che assomigliano di più ai presidenti passati, in ogni caso, sembrano essere quelli di Giuliano Amato, Paolo Gentiloni e Mario Draghi, tutte persone che sono passate per Palazzo Chigi. Inoltre, è significativo notare come nella top 3 ci siano due personalità – Gentiloni e Draghi – che hanno/hanno avuto importanti incarichi nell’UE, ma la loro “aderenza” ai profili dei presidenti passati è data esclusivamente da incarichi nazionali, dal momento che nessuno dei presidenti della Repubblica passati ha ricevuto incarichi nelle istituzioni europee.