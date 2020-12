Il 2020 in 5 articoli

5 articoli di data journalism scelti dalla redazione di YouTrend per capire il 2020

Il 2020 è stato un anno ricco di avvenimenti e di notizie: mai come in questo momento i dati dovrebbero rappresentare una risorsa preziosa per capire il mondo che ci circonda. Con il nuovo anno ormai alle porte, abbiamo scelto 5 articoli di data journalism che, secondo noi, sono imprescindibili per fare il punto sui principali fatti degli ultimi 12 mesi.

1. Washington Post – Why outbreaks like Coronavirus spread exponentially and how to “flatten the curve”

La pandemia ha inevitabilmente segnato il 2020, costringendoci a ridisegnare le nostre abitudini quotidiane e a confrontarci con la nostra conoscenza in merito alla diffusione delle malattie infettive. L’ammontare di informazioni sul tema può aver creato confusione, ma questo articolo del Washington Post a cura di Harry Stevens spiega in maniera chiara ed efficace perché le misure di distanziamento sociale sono necessarie per ridurre – o meglio, appiattire – la curva dei contagi.

2. Financial Times – Covid-19: The global crisis, in data

Oltre a ridisegnare le nostre abitudini quotidiane, il coronavirus ha causato milioni di vittime in tutto il mondo, diffondendosi a livello globale in pochi mesi. Il Financial Times ha utilizzato i dati su contagi e decessi per spiegarci la diffusione geografica del virus dal suo inizio nella città cinese di Wuhan fino ad oggi, con un focus sugli Stati più colpiti (tra cui l’Italia).

3. BBC News – Coronavirus: a visual guide to the economic impact

L’altra grande crisi causata dalla pandemia, oltre a quella sanitaria, è sicuramente quella economica. Proprio per capire l’impatto economico provocato dal coronavirus a livello mondiale, la BBC ha utilizzato i dati sulla disoccupazione, sulla spesa e sul PIL delle principali potenze mondiali in questo articolo che vi proponiamo.

4. Politico – EU industry in times of coronavirus, in 4 charts

Sempre parlando degli effetti economici della pandemia, segnaliamo questo articolo di Politico, nel quale vengono analizzati, per ogni Stato UE più il Regno Unito, i settori più colpiti dai lockdown nazionali.

5. FiveThirtyEight – How The 2020 Election Changed The Electoral Map

Tra i grandi eventi che hanno segnato il 2020 non possiamo non citare le presidenziali americane. Uno dei nostri siti di riferimento – e non solo per le elezioni negli USA – è FiveThirtyEight, che in questo articolo che vi segnaliamo analizza la mappa elettorale degli USA per spiegare come è cambiato il voto nei 16 battleground states. Qui di seguito riportiamo solo i grafici relativi ai 5 stati che tra il 2016 e il 2020 hanno cambiato colore, cioè che – come amiamo dire noi – hanno “flippato”.